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سعر Judgment AI (JMTAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.66K . يتم تحديث سعر JMTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Judgment AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.27 - تغيير سعر Judgment AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 442.00M

أداء سعر Judgment AI (JMTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Judgment AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Judgment AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Judgment AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Judgment AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -12.19% 60 يوم $ 0 +3,662.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Judgment AI (JMTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Judgment AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00801487$ 0.00801487 $ 0.00801487 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.60%

معلومات سوق Judgment AI (JMTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: