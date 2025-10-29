سعر Judge MENTAL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MENTAL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MENTAL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Judge MENTAL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MENTAL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MENTAL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Judge MENTAL

سعر Judge MENTAL (MENTAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MENTAL إلى USD:

--
----
-4.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Judge MENTAL (MENTAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:42:10 (UTC+8)

معلومات سعر Judge MENTAL (MENTAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.22%

-4.46%

+10.02%

+10.02%

سعر Judge MENTAL (MENTAL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MENTAL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMENTAL على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MENTAL +4.22% على مدار الساعة الماضية، -4.46% على مدار 24 ساعة، و +10.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Judge MENTAL (MENTAL)

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

--
----

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,151.5461148
999,985,151.5461148 999,985,151.5461148

القيمة السوقية الحالية لـ Judge MENTAL هي $ 17.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MENTAL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999985151.5461148. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.66K.

سجل سعر Judge MENTAL (MENTAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Judge MENTAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Judge MENTAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Judge MENTAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Judge MENTAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.46%
30 يوم$ 0-89.83%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Judge MENTAL ( MENTAL )

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Judge MENTAL (MENTAL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Judge MENTAL (USD)

كم ستكون قيمة Judge MENTAL (MENTAL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Judge MENTAL (MENTAL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Judge MENTAL.

تحقق الآن من توقعات سعر Judge MENTAL!

عملة MENTAL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Judge MENTAL (MENTAL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Judge MENTAL (MENTAL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MENTAL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Judge MENTAL (MENTAL)

كم يساوي Judge MENTAL (MENTAL) اليوم؟
سعر MENTAL المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MENTAL إلى USD الحالي؟
سعر MENTAL إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Judge MENTAL ؟
القيمة السوقية لعملة MENTAL هي $ 17.66K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MENTAL؟
العرض المتداول لتوكن MENTAL هو 999.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MENTAL؟
حقق MENTAL سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MENTAL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MENTAL.
ما هو حجم تداول MENTAL؟
حجم تداول MENTAL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MENTAL هذا العام؟
قد يرتفع MENTAL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MENTAL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:42:10 (UTC+8)

تحديثات Judge MENTAL (MENTAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

