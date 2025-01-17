سعر Judge AI (JUDGE)
سعر Judge AI (JUDGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Judge AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.15
- تغيير سعر Judge AI خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-18.40%
|60 يوم
|$ 0
|-11.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Judge AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.93%
-3.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858
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