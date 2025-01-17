احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JUDGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JUDGE.

سعر Judge AI (JUDGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Judge AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.15 - تغيير سعر Judge AI خلال اليوم هو -0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Judge AI (JUDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Judge AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.93% 30 يوم $ 0 -18.40% 60 يوم $ 0 -11.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Judge AI (JUDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Judge AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.058865$ 0.058865 $ 0.058865 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.93% تغير السعر (7 أيام) -3.04%

معلومات سوق Judge AI (JUDGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: