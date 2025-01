ما هو Judge AI ( JUDGE )

Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Judge AI (JUDGE) مستند تقني الموقع الرسمي