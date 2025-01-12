سعر ju rugan (JU)
سعر ju rugan (JU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.54K. يتم تحديث سعر JU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ju rugan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72
- تغيير سعر ju rugan خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر ju rugan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ju rugan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ju rugan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ju rugan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-46.22%
|60 يوم
|$ 0
|-89.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ju rugan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+0.27%
-16.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!
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