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سعر JTC Network (JTC) المباشر لليوم هو USD 3.09 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JTC Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر JTC Network خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JTC Network (JTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ -0.1798611673046316 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ -0.1798611673046316 -5.50%

تحليل سعر JTC Network (JTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JTC Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 24 ساعة مرتفع $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 عالية طوال الوقت $ 109.05$ 109.05 $ 109.05 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق JTC Network (JTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: