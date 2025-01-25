سعر JTC Network (JTC)
سعر JTC Network (JTC) المباشر لليوم هو USD 3.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JTC Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر JTC Network خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JTC Network مقابل USD هو $ -0.1798611673046316 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -0.1798611673046316
|-5.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JTC Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
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