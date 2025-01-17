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سعر JPY Coin v1 (JPYC) المباشر لليوم هو USD 0.00719514 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JPYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPY Coin v1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.78 - تغيير سعر JPY Coin v1 خلال اليوم هو +0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JPY Coin v1 (JPYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPY Coin v1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPY Coin v1 مقابل USD هو $ +0.0009578443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPY Coin v1 مقابل USD هو $ +0.0000557983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPY Coin v1 مقابل USD هو $ -0.000549216554206022 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.58% 30 يوم $ +0.0009578443 +13.31% 60 يوم $ +0.0000557983 +0.78% 90 يوم $ -0.000549216554206022 -7.09%

تحليل سعر JPY Coin v1 (JPYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPY Coin v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00713412$ 0.00713412 $ 0.00713412 24 ساعة مرتفع $ 0.00722003$ 0.00722003 $ 0.00722003 عالية طوال الوقت $ 0.01077768$ 0.01077768 $ 0.01077768 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.58% تغير السعر (7 أيام) +2.51%

معلومات سوق JPY Coin v1 (JPYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: