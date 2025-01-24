سعر JPOW AI (JPOW)
سعر JPOW AI (JPOW) المباشر لليوم هو USD 0.00197094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر JPOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JPOW AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.38K
- تغيير سعر JPOW AI خلال اليوم هو -3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JPOW AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.41%
-3.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform
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