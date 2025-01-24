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سعر JPOW AI (JPOW) المباشر لليوم هو USD 0.00197094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر JPOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPOW AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.38K - تغيير سعر JPOW AI خلال اليوم هو -3.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر JPOW AI (JPOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPOW AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JPOW AI (JPOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPOW AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170509$ 0.00170509 $ 0.00170509 24 ساعة مرتفع $ 0.00208986$ 0.00208986 $ 0.00208986 عالية طوال الوقت $ 0.00261661$ 0.00261661 $ 0.00261661 تغير السعر (1 ساعة) +2.41% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق JPOW AI (JPOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: