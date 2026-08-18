سعر JPMorgan Chase xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع JPMorgan Chase xStock (JPMX) اليوم هو $ 365,05، مع تغير بنسبة 0,15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JPMX الحالي إلى USD هو $ 365,05 لكل JPMX.

يحتل JPMorgan Chase xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 382 052، مع عرض متداول قدره 1,05K JPMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JPMX بين $ 361,5 (أدنى) و$ 365,07 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 366,76، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 263,62.

على المدى القصير، تحرك JPMX بمقدار -0,00% خلال الساعة الماضية و+1,91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 499,25.

معلومات سوق JPMorgan Chase xStock (JPMX)

القيمة السوقية $ 382,05K$ 382,05K $ 382,05K الحجم (24 ساعة) $ 499,25$ 499,25 $ 499,25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101,56M$ 101,56M $ 101,56M إمداد دورة التداول 1,05K 1,05K 1,05K إجمالي العرض 278 196,2170272167 278 196,2170272167 278 196,2170272167

القيمة السوقية الحالية لـ JPMorgan Chase xStock هي $ 382,05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 499,25. العرض المتداول لـ JPMX يبلغ 1,05K، مع إجمالي عرض 278196.2170272167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101,56M.