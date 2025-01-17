احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JPGC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JPGC.

سعر JPGoldCoin (JPGC) المباشر لليوم هو USD 0.00183205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JPGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPGoldCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.20 - تغيير سعر JPGoldCoin خلال اليوم هو +20.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JPGoldCoin (JPGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ +0.00031229 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ -0.0007844948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ +0.0004660645 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031229 +20.55% 30 يوم $ -0.0007844948 -42.82% 60 يوم $ +0.0004660645 +25.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JPGoldCoin (JPGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPGoldCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124814$ 0.00124814 $ 0.00124814 24 ساعة مرتفع $ 0.00235796$ 0.00235796 $ 0.00235796 عالية طوال الوقت $ 0.733759$ 0.733759 $ 0.733759 تغير السعر (1 ساعة) -14.58% تغير السعر (1يوم) +20.55% تغير السعر (7 أيام) -11.36%

معلومات سوق JPGoldCoin (JPGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: