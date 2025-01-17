سعر JPGoldCoin (JPGC)
سعر JPGoldCoin (JPGC) المباشر لليوم هو USD 0.00183205. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JPGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JPGoldCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.20
- تغيير سعر JPGoldCoin خلال اليوم هو +20.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ +0.00031229 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ -0.0007844948 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ +0.0004660645 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JPGoldCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031229
|+20.55%
|30 يوم
|$ -0.0007844948
|-42.82%
|60 يوم
|$ +0.0004660645
|+25.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JPGoldCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.58%
+20.55%
-11.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The JPGoldCoin is a unique cryptocurrency backed with physical gold mined by Japaul Ltd and its partners; a multinational licensed gold miner and other solid minerals in many countries. The gold coin is based on adding dual and integrated values to the investors in a unique way that guarantees lifelong appreciation of assets value. The Digital gold coin avails an opportunity to the investors that see beyond now. JPGoldCoin offers better value than the best of cryptocurrencies. It provides the investors and sustains the wealth because it is backed by Gold, which guarantees and preserves its value.
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