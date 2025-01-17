سعر JPG (JPG)
سعر JPG (JPG) المباشر لليوم هو USD 0.01827968. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JPG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JPG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K
- تغيير سعر JPG خلال اليوم هو +4.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.00072332 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ -0.0009254453 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.0103103390 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.012430073129853403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00072332
|+4.12%
|30 يوم
|$ -0.0009254453
|-5.06%
|60 يوم
|$ +0.0103103390
|+56.40%
|90 يوم
|$ +0.012430073129853403
|+212.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JPG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+4.12%
+18.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
jpg.store is Cardano's largest NFT marketplace, dedicated to supporting artists, creators, and communities, driving the ecosystem forward, one NFT at a time.
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