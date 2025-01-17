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سعر JPG (JPG) المباشر لليوم هو USD 0.01827968 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JPG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K - تغيير سعر JPG خلال اليوم هو +4.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JPG (JPG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.00072332 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ -0.0009254453 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.0103103390 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPG مقابل USD هو $ +0.012430073129853403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00072332 +4.12% 30 يوم $ -0.0009254453 -5.06% 60 يوم $ +0.0103103390 +56.40% 90 يوم $ +0.012430073129853403 +212.49%

تحليل سعر JPG (JPG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01709969$ 0.01709969 $ 0.01709969 24 ساعة مرتفع $ 0.01870814$ 0.01870814 $ 0.01870814 عالية طوال الوقت $ 0.307591$ 0.307591 $ 0.307591 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) +4.12% تغير السعر (7 أيام) +18.30%

معلومات سوق JPG (JPG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: