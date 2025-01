ما هو JP ( JP )

We are working with the First Japanese coin listing site "JPToken". (https://jptoken.info) As a result, 5% to 10% of JPToken's advertising expenses will be repurchased to JP every time development costs It is a mechanism that is said. It's not just a cryptocurrency. It is more than a token design. Our skillshare platform gives back 5-10% of sales to holders JP is a low TAX so that anyone can easily enter. Tax 3% (Liquidity 1%, Team 1%, Marketing 1%) Advertising expenses from JPToken are returned by 5% to 10% each time. This can cover repurchases, development costs, and event costs. Sales of the matching platform can also be covered as new development costs.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!