توكنوميكس Joss Money (JMONEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Joss Money (JMONEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. الموقع الرسمي: https://www.martplay.art/events/jmoney الوثيقة البيضاء: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money اشتر JMONEY الآن!

توكنوميكس Joss Money (JMONEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Joss Money (JMONEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M إجمالي العرض: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M العرض المتداول: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 السعر الحالي: $ 0.00199919 $ 0.00199919 $ 0.00199919 معرفة المزيد عن سعر Joss Money (JMONEY)

توكنوميكس Joss Money (JMONEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Joss Money (JMONEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JMONEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JMONEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JMONEY، استكشف السعر المباشر لتوكن JMONEY!

توقعات سعر JMONEY هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه JMONEY؟ تجمع صفحة توقعات أسعار JMONEY الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر JMONEY الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!