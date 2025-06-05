سعر Joss Money (JMONEY)
سعر Joss Money (JMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.00537597. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.36M. يتم تحديث سعر JMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joss Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Joss Money خلال اليوم هو -5.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.60M
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خلال اليوم، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ -0.000336824387795121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000336824387795121
|-5.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joss Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-5.89%
+13.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
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