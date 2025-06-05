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سعر Joss Money (JMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.00537597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.36M . يتم تحديث سعر JMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Joss Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Joss Money خلال اليوم هو -5.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.60M

أداء سعر Joss Money (JMONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ -0.000336824387795121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Joss Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000336824387795121 -5.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Joss Money (JMONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Joss Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00536836$ 0.00536836 $ 0.00536836 24 ساعة مرتفع $ 0.00571279$ 0.00571279 $ 0.00571279 عالية طوال الوقت $ 0.00820821$ 0.00820821 $ 0.00820821 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -5.89% تغير السعر (7 أيام) +13.39%

معلومات سوق Joss Money (JMONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: