سعر JOSH (JOSH)
سعر JOSH (JOSH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.15K. يتم تحديث سعر JOSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JOSH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K
- تغيير سعر JOSH خلال اليوم هو -47.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 938.85M
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خلال اليوم، كان سعر JOSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JOSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JOSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JOSH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-47.78%
|30 يوم
|$ 0
|-14.18%
|60 يوم
|$ 0
|+20.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JOSH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
-47.78%
-11.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Josh (“The Strongest Man on Solana”) is a cryptocurrency designed to reward its holders with daily burns and to provide incentives to buy and stake the coin by doubling random purchases. Our mission is to create a transparent ecosystem that enhances trust between the founder and holders. The team has already taken steps to pursue innovative applications within the crypto space by creating a game associated with our coin. We are also working on an animated series that will outline the journey of Josh in an interactive way, providing engagement throughout the entire crypto space. This white paper outlines the key aspects of Josh Token, including its purpose, technology, and roadmap for growth.
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