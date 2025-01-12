سعر Jose (JOSE)
سعر Jose (JOSE) المباشر لليوم هو USD 0.00537092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.01K. يتم تحديث سعر JOSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jose الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.32
- تغيير سعر Jose خلال اليوم هو -1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.61M
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خلال اليوم، كان سعر Jose مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.0016444639 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.0030941171 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.01668655522791481 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.72%
|30 يوم
|$ -0.0016444639
|-30.61%
|60 يوم
|$ -0.0030941171
|-57.60%
|90 يوم
|$ -0.01668655522791481
|-75.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
-1.72%
-5.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.
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