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سعر Jose (JOSE) المباشر لليوم هو USD 0.00537092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.01K . يتم تحديث سعر JOSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jose الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.32 - تغيير سعر Jose خلال اليوم هو -1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.61M

أداء سعر Jose (JOSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.0016444639 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.0030941171 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jose مقابل USD هو $ -0.01668655522791481 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.72% 30 يوم $ -0.0016444639 -30.61% 60 يوم $ -0.0030941171 -57.60% 90 يوم $ -0.01668655522791481 -75.65%

تحليل سعر Jose (JOSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00532175$ 0.00532175 $ 0.00532175 24 ساعة مرتفع $ 0.00551197$ 0.00551197 $ 0.00551197 عالية طوال الوقت $ 0.066179$ 0.066179 $ 0.066179 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) -1.72% تغير السعر (7 أيام) -5.33%

معلومات سوق Jose (JOSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: