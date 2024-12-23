سعر JORAM POOWEL (POOWEL)
سعر JORAM POOWEL (POOWEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.26K. يتم تحديث سعر POOWEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JORAM POOWEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K
- تغيير سعر JORAM POOWEL خلال اليوم هو -7.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M
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خلال اليوم، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.99%
|30 يوم
|$ 0
|-88.71%
|60 يوم
|$ 0
|-97.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JORAM POOWEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.64%
-7.99%
-84.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
joram poowel mek econumi gret agen. poowel kel stonks nd mek crepto pemp pemp pemp. mi prent mur moni nd wi go moon tegethe. u es cuming wif us toe da moon?
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