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سعر JORAM POOWEL (POOWEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.26K . يتم تحديث سعر POOWEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JORAM POOWEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K - تغيير سعر JORAM POOWEL خلال اليوم هو -7.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M

أداء سعر JORAM POOWEL (POOWEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JORAM POOWEL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.99% 30 يوم $ 0 -88.71% 60 يوم $ 0 -97.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JORAM POOWEL (POOWEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JORAM POOWEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01138816$ 0.01138816 $ 0.01138816 تغير السعر (1 ساعة) +2.64% تغير السعر (1يوم) -7.99% تغير السعر (7 أيام) -84.66%

معلومات سوق JORAM POOWEL (POOWEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: