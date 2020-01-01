توكنوميكس JOOCE Memecoin Index (JMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JOOCE Memecoin Index (JMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. الموقع الرسمي: https://jooce.xyz اشتر JMX الآن!

توكنوميكس JOOCE Memecoin Index (JMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JOOCE Memecoin Index (JMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 866.75K $ 866.75K $ 866.75K إجمالي العرض: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M العرض المتداول: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 866.75K $ 866.75K $ 866.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 السعر الحالي: $ 0.648789 $ 0.648789 $ 0.648789 معرفة المزيد عن سعر JOOCE Memecoin Index (JMX)

توكنوميكس JOOCE Memecoin Index (JMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JOOCE Memecoin Index (JMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JMX، استكشف السعر المباشر لتوكن JMX!

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