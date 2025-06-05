سعر JOOCE Memecoin Index (JMX)
سعر JOOCE Memecoin Index (JMX) المباشر لليوم هو USD 0.558918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 779.52K. يتم تحديث سعر JMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JOOCE Memecoin Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JOOCE Memecoin Index خلال اليوم هو -3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.39M
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خلال اليوم، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ -0.0188968299589057 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0188968299589057
|-3.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JOOCE Memecoin Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-3.27%
-13.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
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