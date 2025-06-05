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سعر JOOCE Memecoin Index (JMX) المباشر لليوم هو USD 0.558918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 779.52K . يتم تحديث سعر JMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JOOCE Memecoin Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر JOOCE Memecoin Index خلال اليوم هو -3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.39M

أداء سعر JOOCE Memecoin Index (JMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ -0.0188968299589057 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JOOCE Memecoin Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0188968299589057 -3.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JOOCE Memecoin Index (JMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JOOCE Memecoin Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.558722$ 0.558722 $ 0.558722 24 ساعة مرتفع $ 0.577869$ 0.577869 $ 0.577869 عالية طوال الوقت $ 0.713447$ 0.713447 $ 0.713447 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) -13.11%

معلومات سوق JOOCE Memecoin Index (JMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: