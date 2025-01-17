سعر Jonny Five (JFIVE)
سعر Jonny Five (JFIVE) المباشر لليوم هو USD 0.0016999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JFIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jonny Five الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.22
- تغيير سعر Jonny Five خلال اليوم هو +3.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ +0.0004024644 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ +0.0009114296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.61%
|30 يوم
|$ +0.0004024644
|+23.68%
|60 يوم
|$ +0.0009114296
|+53.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jonny Five: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+3.61%
+17.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community token and meme coin built around the "jonny five" robot from the 80's hit movie "short circuit.
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