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سعر Jonny Five (JFIVE) المباشر لليوم هو USD 0.0016999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JFIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jonny Five الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.22 - تغيير سعر Jonny Five خلال اليوم هو +3.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jonny Five (JFIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ +0.0004024644 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ +0.0009114296 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jonny Five مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.61% 30 يوم $ +0.0004024644 +23.68% 60 يوم $ +0.0009114296 +53.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jonny Five (JFIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jonny Five: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162579$ 0.00162579 $ 0.00162579 24 ساعة مرتفع $ 0.00170505$ 0.00170505 $ 0.00170505 عالية طوال الوقت $ 0.02483484$ 0.02483484 $ 0.02483484 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +3.61% تغير السعر (7 أيام) +17.12%

معلومات سوق Jonny Five (JFIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: