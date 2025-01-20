سعر Jones USDC (JUSDC)
سعر Jones USDC (JUSDC) المباشر لليوم هو USD --. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD --. يتم تحديث سعر JUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jones USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Jones USDC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD --
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خلال اليوم، كان سعر Jones USDC مقابل USD هو -- .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jones USDC مقابل USD هو -- .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jones USDC مقابل USD هو -- .
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