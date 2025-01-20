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سعر Jones GLP (JGLP) المباشر لليوم هو USD 2.9 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JGLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jones GLP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.71 - تغيير سعر Jones GLP خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jones GLP (JGLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jones GLP مقابل USD هو $ -0.001624995996093 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jones GLP مقابل USD هو $ -0.0437378000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jones GLP مقابل USD هو $ +0.3500969900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jones GLP مقابل USD هو $ +0.575507502623065 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001624995996093 -0.05% 30 يوم $ -0.0437378000 -1.50% 60 يوم $ +0.3500969900 +12.07% 90 يوم $ +0.575507502623065 +24.76%

تحليل سعر Jones GLP (JGLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jones GLP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.89$ 2.89 $ 2.89 24 ساعة مرتفع $ 2.9$ 2.9 $ 2.9 عالية طوال الوقت $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +3.31%

معلومات سوق Jones GLP (JGLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: