سعر JokInTheBox (JOK)
سعر JokInTheBox (JOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر JOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JokInTheBox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.71
- تغيير سعر JokInTheBox خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 573.04B
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خلال اليوم، كان سعر JokInTheBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JokInTheBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JokInTheBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JokInTheBox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.75%
|60 يوم
|$ 0
|+46.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JokInTheBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.79%
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