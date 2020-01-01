توكنوميكس JOKER (JOKER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JOKER (JOKER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JOKER (JOKER) Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration. Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility. Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future. Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more. JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀 الموقع الرسمي: https://joker.meme/ اشتر JOKER الآن!

توكنوميكس JOKER (JOKER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JOKER (JOKER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 46.26K $ 46.26K $ 46.26K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.26K $ 46.26K $ 46.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00086126 $ 0.00086126 $ 0.00086126 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004538 $ 0.00004538 $ 0.00004538 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر JOKER (JOKER)

توكنوميكس JOKER (JOKER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JOKER (JOKER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOKER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOKER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOKER، استكشف السعر المباشر لتوكن JOKER!

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