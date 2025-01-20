سعر John Doge (JDOGE)
سعر John Doge (JDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.02055717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق John Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.37
- تغيير سعر John Doge خلال اليوم هو +2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ +0.00051408 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.0059582798 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.0092625818 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.01599752703460738 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00051408
|+2.56%
|30 يوم
|$ -0.0059582798
|-28.98%
|60 يوم
|$ -0.0092625818
|-45.05%
|90 يوم
|$ -0.01599752703460738
|-43.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر John Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.56%
-30.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund
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