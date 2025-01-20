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سعر John Doge (JDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.02055717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق John Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.37 - تغيير سعر John Doge خلال اليوم هو +2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر John Doge (JDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ +0.00051408 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.0059582798 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.0092625818 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر John Doge مقابل USD هو $ -0.01599752703460738 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051408 +2.56% 30 يوم $ -0.0059582798 -28.98% 60 يوم $ -0.0092625818 -45.05% 90 يوم $ -0.01599752703460738 -43.76%

تحليل سعر John Doge (JDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر John Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02002508$ 0.02002508 $ 0.02002508 24 ساعة مرتفع $ 0.020582$ 0.020582 $ 0.020582 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.56% تغير السعر (7 أيام) -30.58%

معلومات سوق John Doge (JDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: