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سعر Jogeco Dog (JOGECO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JOGECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jogeco Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.93 - تغيير سعر Jogeco Dog خلال اليوم هو -3.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jogeco Dog (JOGECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.57% 30 يوم $ 0 -18.77% 60 يوم $ 0 +26.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jogeco Dog (JOGECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jogeco Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.81% تغير السعر (1يوم) -3.57% تغير السعر (7 أيام) +1.11%

معلومات سوق Jogeco Dog (JOGECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: