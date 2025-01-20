سعر Jogeco Dog (JOGECO)
سعر Jogeco Dog (JOGECO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JOGECO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jogeco Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.93
- تغيير سعر Jogeco Dog خلال اليوم هو -3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jogeco Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.57%
|30 يوم
|$ 0
|-18.77%
|60 يوم
|$ 0
|+26.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jogeco Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.81%
-3.57%
+1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jogeco, the beloved dog of Coinbase's Team, John Collin. Jogeco Dog Coin pays tribute to the unwavering loyalty and companionship of Jogeco, who became an integral part of the Coinbase team
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