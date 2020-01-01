توكنوميكس JOBSEEK ($JOBSEEK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JOBSEEK ($JOBSEEK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JOBSEEK ($JOBSEEK) $JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes. الموقع الرسمي: https://jobseekai.work/ اشتر $JOBSEEK الآن!

توكنوميكس JOBSEEK ($JOBSEEK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JOBSEEK ($JOBSEEK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.79K $ 14.79K $ 14.79K إجمالي العرض: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M العرض المتداول: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.79K $ 14.79K $ 14.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.056118 $ 0.056118 $ 0.056118 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00014707 $ 0.00014707 $ 0.00014707 معرفة المزيد عن سعر JOBSEEK ($JOBSEEK)

توكنوميكس JOBSEEK ($JOBSEEK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JOBSEEK ($JOBSEEK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $JOBSEEK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $JOBSEEK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $JOBSEEK، استكشف السعر المباشر لتوكن $JOBSEEK!

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