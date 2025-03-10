سعر JOBSEEK ($JOBSEEK)
سعر JOBSEEK ($JOBSEEK) المباشر لليوم هو USD 0.0095901. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 962.79K. يتم تحديث سعر $JOBSEEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JOBSEEK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.76K
- تغيير سعر JOBSEEK خلال اليوم هو -18.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.90M
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خلال اليوم، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ -0.00220356712712983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00220356712712983
|-18.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JOBSEEK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-18.68%
-67.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.
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