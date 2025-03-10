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سعر JOBSEEK ($JOBSEEK) المباشر لليوم هو USD 0.0095901 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 962.79K . يتم تحديث سعر $JOBSEEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JOBSEEK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.76K - تغيير سعر JOBSEEK خلال اليوم هو -18.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.90M

أداء سعر JOBSEEK ($JOBSEEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ -0.00220356712712983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JOBSEEK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00220356712712983 -18.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JOBSEEK ($JOBSEEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JOBSEEK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00862192$ 0.00862192 $ 0.00862192 24 ساعة مرتفع $ 0.01205881$ 0.01205881 $ 0.01205881 عالية طوال الوقت $ 0.056118$ 0.056118 $ 0.056118 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -18.68% تغير السعر (7 أيام) -67.59%

معلومات سوق JOBSEEK ($JOBSEEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: