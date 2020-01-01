توكنوميكس JOBCOIN (JOBCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JOBCOIN (JOBCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JOBCOIN (JOBCOIN) JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space. الموقع الرسمي: https://jobcoin.work اشتر JOBCOIN الآن!

توكنوميكس JOBCOIN (JOBCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JOBCOIN (JOBCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M إجمالي العرض: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M العرض المتداول: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00202827 $ 0.00202827 $ 0.00202827 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00148418 $ 0.00148418 $ 0.00148418 معرفة المزيد عن سعر JOBCOIN (JOBCOIN)

توكنوميكس JOBCOIN (JOBCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JOBCOIN (JOBCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOBCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOBCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOBCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن JOBCOIN!

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