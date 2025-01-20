سعر JLT Token (JLT)
سعر JLT Token (JLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JLT Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر JLT Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JLT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JLT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JLT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JLT Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.85%
|60 يوم
|$ 0
|-8.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JLT Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+124.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At JLT, we believe in the power of communities and decentralized technologies. Our mission is to create an ecosystem where users are not just participants but empowered stakeholders. With JLT Tokens, we are redefining the way rewards are earned and distributed, offering a secure and transparent solution that puts control in the hands of our users.
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