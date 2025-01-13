سعر JizzRocket (JIZZ)
سعر JizzRocket (JIZZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JizzRocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.03
- تغيير سعر JizzRocket خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JizzRocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JizzRocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JizzRocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JizzRocket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.93%
|60 يوم
|$ 0
|+8.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JizzRocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-9.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jizz Rocket is a decentralized, perpetual coin created with the goal of reaching critical mass. We believe that crypto epitomizes the power of community and togetherness, and that through decentralization and trust in code, people can achieve greatness and freedom.
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