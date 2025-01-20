سعر Jito Staked SOL (JITOSOL)
سعر Jito Staked SOL (JITOSOL) المباشر لليوم هو USD 271.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JITOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jito Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.01M
- تغيير سعر Jito Staked SOL خلال اليوم هو -11.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ -35.9677138257249 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ +59.3414336400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ -2.1684323130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ +82.86567055301942 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -35.9677138257249
|-11.71%
|30 يوم
|$ +59.3414336400
|+21.90%
|60 يوم
|$ -2.1684323130
|-0.80%
|90 يوم
|$ +82.86567055301942
|+44.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jito Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.60%
-11.71%
+23.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.
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