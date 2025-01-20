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سعر Jito Staked SOL (JITOSOL) المباشر لليوم هو USD 271.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JITOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jito Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.01M - تغيير سعر Jito Staked SOL خلال اليوم هو -11.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jito Staked SOL (JITOSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ -35.9677138257249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ +59.3414336400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ -2.1684323130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jito Staked SOL مقابل USD هو $ +82.86567055301942 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -35.9677138257249 -11.71% 30 يوم $ +59.3414336400 +21.90% 60 يوم $ -2.1684323130 -0.80% 90 يوم $ +82.86567055301942 +44.04%

تحليل سعر Jito Staked SOL (JITOSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jito Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 261.02$ 261.02 $ 261.02 24 ساعة مرتفع $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 عالية طوال الوقت $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 تغير السعر (1 ساعة) +3.60% تغير السعر (1يوم) -11.71% تغير السعر (7 أيام) +23.88%

معلومات سوق Jito Staked SOL (JITOSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: