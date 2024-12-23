سعر Jinko AI (JINKO)
سعر Jinko AI (JINKO) المباشر لليوم هو USD 0.00104466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.53K. يتم تحديث سعر JINKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jinko AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.38
- تغيير سعر Jinko AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 234.07M
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خلال اليوم، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ +0.0170289360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ +0.0002217395 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ -0.000234183018209426 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0170289360
|+1,630.09%
|60 يوم
|$ +0.0002217395
|+21.23%
|90 يوم
|$ -0.000234183018209426
|-18.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jinko AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jinko Ai aims to transform social media with AI, creating a more immersive and interactive experience for all and to revolutionize the digital influencer landscape through cutting-edge artificial intelligence, creating engaging and authentic experiences that connect and inspire audiences worldwide. Our focus is to develop an AI platform that enhance the power of advanced technologies to deliver compelling content, establish meaningful connections, and drive positive impact. We aim to provide brands, individuals, and organizations with a trusted and influential digital presence that resonates with audiences across various channels. By leveraging AI capabilities, we strive to optimize content creation, enhance engagement, and foster authentic connections, ultimately shaping the future of AI Influencer.
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