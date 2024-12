ما هو Jinko AI ( JINKO )

Jinko Ai aims to transform social media with AI, creating a more immersive and interactive experience for all and to revolutionize the digital influencer landscape through cutting-edge artificial intelligence, creating engaging and authentic experiences that connect and inspire audiences worldwide. Our focus is to develop an AI platform that enhance the power of advanced technologies to deliver compelling content, establish meaningful connections, and drive positive impact. We aim to provide brands, individuals, and organizations with a trusted and influential digital presence that resonates with audiences across various channels. By leveraging AI capabilities, we strive to optimize content creation, enhance engagement, and foster authentic connections, ultimately shaping the future of AI Influencer.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Jinko AI (JINKO) مستند تقني الموقع الرسمي