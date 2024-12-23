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سعر Jinko AI (JINKO) المباشر لليوم هو USD 0.00104466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.53K . يتم تحديث سعر JINKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jinko AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.38 - تغيير سعر Jinko AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 234.07M

أداء سعر Jinko AI (JINKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ +0.0170289360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ +0.0002217395 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jinko AI مقابل USD هو $ -0.000234183018209426 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0170289360 +1,630.09% 60 يوم $ +0.0002217395 +21.23% 90 يوم $ -0.000234183018209426 -18.31%

تحليل سعر Jinko AI (JINKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jinko AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.064051$ 0.064051 $ 0.064051 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Jinko AI (JINKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: