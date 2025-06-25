سعر JindoJinju (JINDOJINJU)
سعر JindoJinju (JINDOJINJU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.10K. يتم تحديث سعر JINDOJINJU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JindoJinju الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JindoJinju خلال اليوم هو +10.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.92M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JINDOJINJU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JINDOJINJU.
خلال اليوم، كان سعر JindoJinju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JindoJinju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JindoJinju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JindoJinju مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JindoJinju: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.36%
+10.79%
-3.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس JindoJinju (JINDOJINJU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JINDOJINJU والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JINDOJINJU إلى VND
₫--
|1 JINDOJINJU إلى AUD
A$--
|1 JINDOJINJU إلى GBP
￡--
|1 JINDOJINJU إلى EUR
€--
|1 JINDOJINJU إلى USD
$--
|1 JINDOJINJU إلى MYR
RM--
|1 JINDOJINJU إلى TRY
₺--
|1 JINDOJINJU إلى JPY
¥--
|1 JINDOJINJU إلى RUB
₽--
|1 JINDOJINJU إلى INR
₹--
|1 JINDOJINJU إلى IDR
Rp--
|1 JINDOJINJU إلى KRW
₩--
|1 JINDOJINJU إلى PHP
₱--
|1 JINDOJINJU إلى EGP
￡E.--
|1 JINDOJINJU إلى BRL
R$--
|1 JINDOJINJU إلى CAD
C$--
|1 JINDOJINJU إلى BDT
৳--
|1 JINDOJINJU إلى NGN
₦--
|1 JINDOJINJU إلى UAH
₴--
|1 JINDOJINJU إلى VES
Bs--
|1 JINDOJINJU إلى PKR
Rs--
|1 JINDOJINJU إلى KZT
₸--
|1 JINDOJINJU إلى THB
฿--
|1 JINDOJINJU إلى TWD
NT$--
|1 JINDOJINJU إلى AED
د.إ--
|1 JINDOJINJU إلى CHF
Fr--
|1 JINDOJINJU إلى HKD
HK$--
|1 JINDOJINJU إلى MAD
.د.م--
|1 JINDOJINJU إلى MXN
$--
|1 JINDOJINJU إلى PLN
zł--