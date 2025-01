ما هو Jindo Inu ( JIND )

This token will be used by JINDO SWAP and JINDO NFT in the future. JINDO SWAP is a SWAP built on the BSC chain, and if it provides liquidity, you can receive JINDO FEED tokens. JINDO FEED tokens will be issued with the launch of the swap and will be distributed to 100% liquidity providers. JINDO NFT is an NFT sales and maker place where you can make and sell your own dog by synthesizing several types of dogs. JINDO NFT can use JINDO tokens to purchase and synthesize puppies, and JINDO FEED tokens to level up puppies.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Jindo Inu (JIND) الموقع الرسمي