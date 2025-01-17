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سعر Jindo Inu (JIND) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JIND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jindo Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09 - تغيير سعر Jindo Inu خلال اليوم هو +0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jindo Inu (JIND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.29% 30 يوم $ 0 +0.55% 60 يوم $ 0 +22.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jindo Inu (JIND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jindo Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) +4.75%

معلومات سوق Jindo Inu (JIND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: