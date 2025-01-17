سعر Jindo Inu (JIND)
سعر Jindo Inu (JIND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JIND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jindo Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09
- تغيير سعر Jindo Inu خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jindo Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ 0
|+0.55%
|60 يوم
|$ 0
|+22.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jindo Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.29%
+4.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token will be used by JINDO SWAP and JINDO NFT in the future. JINDO SWAP is a SWAP built on the BSC chain, and if it provides liquidity, you can receive JINDO FEED tokens. JINDO FEED tokens will be issued with the launch of the swap and will be distributed to 100% liquidity providers. JINDO NFT is an NFT sales and maker place where you can make and sell your own dog by synthesizing several types of dogs. JINDO NFT can use JINDO tokens to purchase and synthesize puppies, and JINDO FEED tokens to level up puppies.
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