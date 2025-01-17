سعر Jimmy on Solana (JIMMY)
سعر Jimmy on Solana (JIMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JIMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jimmy on Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39
- تغيير سعر Jimmy on Solana خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-13.25%
|60 يوم
|$ 0
|-35.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jimmy on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.96%
+11.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it.
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