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سعر Jimmy on Solana (JIMMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JIMMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jimmy on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39 - تغيير سعر Jimmy on Solana خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jimmy on Solana (JIMMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jimmy on Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.96% 30 يوم $ 0 -13.25% 60 يوم $ 0 -35.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jimmy on Solana (JIMMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jimmy on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00940294$ 0.00940294 $ 0.00940294 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) +11.10%

معلومات سوق Jimmy on Solana (JIMMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: