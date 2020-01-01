توكنوميكس Jill Boden (JILLBODEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jill Boden (JILLBODEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jill Boden (JILLBODEN) Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. الموقع الرسمي: https://jillboden.fun/ اشتر JILLBODEN الآن!

توكنوميكس Jill Boden (JILLBODEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jill Boden (JILLBODEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.51K $ 9.51K $ 9.51K إجمالي العرض: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M العرض المتداول: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.51K $ 9.51K $ 9.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00092012 $ 0.00092012 $ 0.00092012 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Jill Boden (JILLBODEN)

توكنوميكس Jill Boden (JILLBODEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jill Boden (JILLBODEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JILLBODEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JILLBODEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JILLBODEN، استكشف السعر المباشر لتوكن JILLBODEN!

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