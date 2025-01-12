سعر Jill Boden (JILLBODEN)
سعر Jill Boden (JILLBODEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.04K. يتم تحديث سعر JILLBODEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jill Boden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.04
- تغيير سعر Jill Boden خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.99M
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خلال اليوم، كان سعر Jill Boden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jill Boden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jill Boden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jill Boden مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-24.39%
|60 يوم
|$ 0
|-26.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jill Boden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-0.79%
-13.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.
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