سعر Jigstack (STAK)
سعر Jigstack (STAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.75K. يتم تحديث سعر STAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jigstack الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Jigstack خلال اليوم هو -30.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.76B
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خلال اليوم، كان سعر Jigstack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jigstack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jigstack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jigstack مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-30.84%
|30 يوم
|$ 0
|-39.25%
|60 يوم
|$ 0
|-13.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jigstack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-30.84%
-39.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jigstack (Jigsaw / Stack) is a decentralised autonomous organisation governing a portfolio of ethereum network assets and protocols.
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