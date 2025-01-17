سعر Jigen (JIGEN)
سعر Jigen (JIGEN) المباشر لليوم هو USD 0.01158876. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JIGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jigen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.89K
- تغيير سعر Jigen خلال اليوم هو +20.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.00200204 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.0056025813 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.0101655246 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00200204
|+20.88%
|30 يوم
|$ +0.0056025813
|+48.34%
|60 يوم
|$ +0.0101655246
|+87.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jigen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+20.88%
+77.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JIGEN is the utility token that powers the ecosystem. It can be used to purchase different items and receive discounts on agency services or other benefits.
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