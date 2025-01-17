احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JIGEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JIGEN.

سعر Jigen (JIGEN) المباشر لليوم هو USD 0.01158876 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JIGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jigen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.89K - تغيير سعر Jigen خلال اليوم هو +20.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jigen (JIGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.00200204 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.0056025813 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ +0.0101655246 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jigen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00200204 +20.88% 30 يوم $ +0.0056025813 +48.34% 60 يوم $ +0.0101655246 +87.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jigen (JIGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jigen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00933519$ 0.00933519 $ 0.00933519 24 ساعة مرتفع $ 0.0134566$ 0.0134566 $ 0.0134566 عالية طوال الوقت $ 0.0134566$ 0.0134566 $ 0.0134566 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +20.88% تغير السعر (7 أيام) +77.79%

معلومات سوق Jigen (JIGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: