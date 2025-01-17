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سعر JFIN Coin (JFIN) المباشر لليوم هو USD 0.240662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JFIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JFIN Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.78K - تغيير سعر JFIN Coin خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JFIN Coin (JFIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ +0.00015708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.0439456031 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.0597182296 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.05822579327019405 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015708 +0.07% 30 يوم $ -0.0439456031 -18.26% 60 يوم $ -0.0597182296 -24.81% 90 يوم $ -0.05822579327019405 -19.48%

تحليل سعر JFIN Coin (JFIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JFIN Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.236461$ 0.236461 $ 0.236461 24 ساعة مرتفع $ 0.243723$ 0.243723 $ 0.243723 عالية طوال الوقت $ 7.14$ 7.14 $ 7.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق JFIN Coin (JFIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: