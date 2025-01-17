سعر JFIN Coin (JFIN)
سعر JFIN Coin (JFIN) المباشر لليوم هو USD 0.240662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JFIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JFIN Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.78K
- تغيير سعر JFIN Coin خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ +0.00015708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.0439456031 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.0597182296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JFIN Coin مقابل USD هو $ -0.05822579327019405 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015708
|+0.07%
|30 يوم
|$ -0.0439456031
|-18.26%
|60 يوم
|$ -0.0597182296
|-24.81%
|90 يوم
|$ -0.05822579327019405
|-19.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JFIN Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+0.07%
-0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utility token for the JFin ecosystem.
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