سعر JETSKI DOG اليوم

السعر المباشر لمشروع JETSKI DOG (JETDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JETDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JETDOG.

يحتل JETSKI DOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,768، مع عرض متداول قدره 945.88M JETDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JETDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JETDOG بمقدار -10.97% خلال الساعة الماضية و-14.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JETSKI DOG (JETDOG)

القيمة السوقية $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.45K$ 59.45K $ 59.45K إمداد دورة التداول 945.88M 945.88M 945.88M إجمالي العرض 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

القيمة السوقية الحالية لـ JETSKI DOG هي $ 59.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JETDOG يبلغ 945.88M، مع إجمالي عرض 985878444.310062. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.45K.