سعر Jetset (JTS)
سعر Jetset (JTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jetset الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.37
- تغيير سعر Jetset خلال اليوم هو +1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JTS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JTS.
خلال اليوم، كان سعر Jetset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jetset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jetset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jetset مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.01%
|30 يوم
|$ 0
|-2.15%
|60 يوم
|$ 0
|+26.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jetset: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+1.01%
+4.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fuel the ever-growing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions! Jetset isn't just a token, it's a lifestyle.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JTS إلى AUD
A$--
|1 JTS إلى GBP
￡--
|1 JTS إلى EUR
€--
|1 JTS إلى USD
$--
|1 JTS إلى MYR
RM--
|1 JTS إلى TRY
₺--
|1 JTS إلى JPY
¥--
|1 JTS إلى RUB
₽--
|1 JTS إلى INR
₹--
|1 JTS إلى IDR
Rp--
|1 JTS إلى PHP
₱--
|1 JTS إلى EGP
￡E.--
|1 JTS إلى BRL
R$--
|1 JTS إلى CAD
C$--
|1 JTS إلى BDT
৳--
|1 JTS إلى NGN
₦--
|1 JTS إلى UAH
₴--
|1 JTS إلى VES
Bs--
|1 JTS إلى PKR
Rs--
|1 JTS إلى KZT
₸--
|1 JTS إلى THB
฿--
|1 JTS إلى TWD
NT$--
|1 JTS إلى CHF
Fr--
|1 JTS إلى HKD
HK$--
|1 JTS إلى MAD
.د.م--