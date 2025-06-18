سعر JET (JET)
سعر JET (JET) المباشر لليوم هو USD 0.0000374. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.84K. يتم تحديث سعر JET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JET خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 156.26M
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خلال اليوم، كان سعر JET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JET مقابل USD هو $ -0.0000060970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JET مقابل USD هو $ -0.0000059956 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000060970
|-16.30%
|60 يوم
|$ -0.0000059956
|-16.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+20.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jet Protocol is highly capital efficient DeFi borrowing and lending built on Solana.
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