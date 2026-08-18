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سعر JESUS LOVES YOU المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ JLY هي 44,486 USD. تابع تحديثات أسعار JLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر JESUS LOVES YOU المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ JLY هي 44,486 USD. تابع تحديثات أسعار JLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JLY

معلومات سعر JLY

ما هو JLY

الموقع الرسمي لـ JLY

اقتصاد توكن JLY

توقعات سعر JLY

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سعر JESUS LOVES YOU (JLY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JLY إلى USD:

$0.0000535
$0.0000535$0.0000535
+35.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار JESUS LOVES YOU (JLY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:05:21 (UTC+8)

سعر JESUS LOVES YOU اليوم

السعر المباشر لمشروع JESUS LOVES YOU (JLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JLY.

يحتل JESUS LOVES YOU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,486، مع عرض متداول قدره 969.92M JLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169233، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JLY بمقدار +3.49% خلال الساعة الماضية و-72.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JESUS LOVES YOU (JLY)

$ 44.49K
$ 44.49K$ 44.49K

--
----

$ 44.49K
$ 44.49K$ 44.49K

969.92M
969.92M 969.92M

969,924,565.561519
969,924,565.561519 969,924,565.561519

القيمة السوقية الحالية لـ JESUS LOVES YOU هي $ 44.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JLY يبلغ 969.92M، مع إجمالي عرض 969924565.561519. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.49K.

سجل سعر JESUS LOVES YOU بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169233
$ 0.00169233$ 0.00169233

$ 0
$ 0$ 0

+3.49%

+16.22%

-72.82%

-72.82%

سجل سعر JESUS LOVES YOU (JLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JESUS LOVES YOU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JESUS LOVES YOU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JESUS LOVES YOU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JESUS LOVES YOU مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+16.22%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار JESUS LOVES YOU

JESUS LOVES YOU (JLY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JLY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJESUS LOVES YOU (JLY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JESUS LOVES YOU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر JESUS LOVES YOU الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JLY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار JESUS LOVES YOU.

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المصدر JESUS LOVES YOU (JLY)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن JESUS LOVES YOU

ما هو السعر الحالي لـ JESUS LOVES YOU؟

يتم تداول JESUS LOVES YOU (JLY) بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 16.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه JESUS LOVES YOU في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، غالبًا ما يدعم JLY وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول JLY اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل JLY حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من JESUS LOVES YOU؟

يوجد اليوم 969924565.561519 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب JLY؟

يحمل JESUS LOVES YOU حاليًا الترتيب #7230 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $44486، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء JESUS LOVES YOU خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 16.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن JESUS LOVES YOU بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، يُظهر JLY نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول JESUS LOVES YOU

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:05:21 (UTC+8)

تحديثات JESUS LOVES YOU (JLY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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