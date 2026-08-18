سعر JESUS LOVES YOU اليوم

السعر المباشر لمشروع JESUS LOVES YOU (JLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JLY.

يحتل JESUS LOVES YOU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,486، مع عرض متداول قدره 969.92M JLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169233، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JLY بمقدار +3.49% خلال الساعة الماضية و-72.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JESUS LOVES YOU (JLY)

القيمة السوقية $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K إمداد دورة التداول 969.92M 969.92M 969.92M إجمالي العرض 969,924,565.561519 969,924,565.561519 969,924,565.561519

القيمة السوقية الحالية لـ JESUS LOVES YOU هي $ 44.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JLY يبلغ 969.92M، مع إجمالي عرض 969924565.561519. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.49K.