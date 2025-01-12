سعر jes (JES)
سعر jes (JES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.92K. يتم تحديث سعر JES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق jes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K
- تغيير سعر jes خلال اليوم هو +13.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 993.80M
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خلال اليوم، كان سعر jes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر jes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر jes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر jes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.35%
|30 يوم
|$ 0
|-49.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر jes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
+13.35%
-5.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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