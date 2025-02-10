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سعر Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) المباشر لليوم هو USD 0.0000421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M . يتم تحديث سعر JYAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jerry The Turtle By Matt Furie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.18K - تغيير سعر Jerry The Turtle By Matt Furie خلال اليوم هو +17.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B

أداء سعر Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jerry The Turtle By Matt Furie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003528$ 0.00003528 $ 0.00003528 24 ساعة مرتفع $ 0.00004555$ 0.00004555 $ 0.00004555 عالية طوال الوقت $ 0.00004555$ 0.00004555 $ 0.00004555 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +17.60% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: