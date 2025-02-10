سعر Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI)
سعر Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) المباشر لليوم هو USD 0.0000421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر JYAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jerry The Turtle By Matt Furie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.18K
- تغيير سعر Jerry The Turtle By Matt Furie خلال اليوم هو +17.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
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خلال اليوم، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jerry The Turtle By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jerry The Turtle By Matt Furie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+17.60%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JERRY (JYAI) is a Matt Furie's artistic style; it features an AI-powered content creation hub that produces community-driven video series and art. Jerry the Turtle, created by Matt Furie, is a character inspired by Furie’s artistic style. JERRY is also an AI-driven meme coin with an ambitious vision. The goal is to establish an AI-powered production house dedicated to creating a video series or episodes featuring characters from Matt Furie’s universe alongside those from Jerry’s world. This unique blend of characters aims to produce the ultimate crypto-based series. Additionally, we are developing an app that will offer an exclusive, ad-free video series featuring characters from both Matt Furie’s creations and the Jerry Universe. Users will be able to download and share videos directly through the platform. But that’s not all! A special Jerry Art Panel will showcase original Jerry characters, artwork, and fan creations—free to explore, download, and share with the community.
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