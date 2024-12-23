سعر Jerry The Kat (JRRY)
سعر Jerry The Kat (JRRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 487.89K. يتم تحديث سعر JRRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jerry The Kat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.48K
- تغيير سعر Jerry The Kat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JRRY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JRRY.
خلال اليوم، كان سعر Jerry The Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jerry The Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jerry The Kat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jerry The Kat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jerry The Kat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JerryThe𐤊at is a memecoin on the KRC-20 network. It is inspired by a street Cat which had gone through a rough upbringing. Jerry is a community driven project aimed to spread the KRC-20 network throughout the world in all fairness and transparency. Officially birthed on KRC-20 on the 11th November 2024, Jerry wants to contribute for the betterment of the Kaspa ecosystem by bringing communities together, thus making use of the advanced technology Kaspa has to offer.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JRRY إلى AUD
A$--
|1 JRRY إلى GBP
￡--
|1 JRRY إلى EUR
€--
|1 JRRY إلى USD
$--
|1 JRRY إلى MYR
RM--
|1 JRRY إلى TRY
₺--
|1 JRRY إلى JPY
¥--
|1 JRRY إلى RUB
₽--
|1 JRRY إلى INR
₹--
|1 JRRY إلى IDR
Rp--
|1 JRRY إلى PHP
₱--
|1 JRRY إلى EGP
￡E.--
|1 JRRY إلى BRL
R$--
|1 JRRY إلى CAD
C$--
|1 JRRY إلى BDT
৳--
|1 JRRY إلى NGN
₦--
|1 JRRY إلى UAH
₴--
|1 JRRY إلى VES
Bs--
|1 JRRY إلى PKR
Rs--
|1 JRRY إلى KZT
₸--
|1 JRRY إلى THB
฿--
|1 JRRY إلى TWD
NT$--
|1 JRRY إلى CHF
Fr--
|1 JRRY إلى HKD
HK$--
|1 JRRY إلى MAD
.د.م--