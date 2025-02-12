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سعر JERITEX (JRIT) المباشر لليوم هو USD 0.0017077 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.48K . يتم تحديث سعر JRIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JERITEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 260.32 - تغيير سعر JERITEX خلال اليوم هو -15.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.32M

أداء سعر JERITEX (JRIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.000303717452578757 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.0016469613 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.0016469613 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000303717452578757 -15.09% 30 يوم $ -0.0016469613 -96.44% 60 يوم $ -0.0016469613 -96.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JERITEX (JRIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JERITEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00167597$ 0.00167597 $ 0.00167597 24 ساعة مرتفع $ 0.00201266$ 0.00201266 $ 0.00201266 عالية طوال الوقت $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -15.09% تغير السعر (7 أيام) -96.44%

معلومات سوق JERITEX (JRIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: