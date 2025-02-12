سعر JERITEX (JRIT)
سعر JERITEX (JRIT) المباشر لليوم هو USD 0.0017077. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.48K. يتم تحديث سعر JRIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JERITEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 260.32
- تغيير سعر JERITEX خلال اليوم هو -15.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.32M
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خلال اليوم، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.000303717452578757 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.0016469613 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ -0.0016469613 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JERITEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000303717452578757
|-15.09%
|30 يوم
|$ -0.0016469613
|-96.44%
|60 يوم
|$ -0.0016469613
|-96.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JERITEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-15.09%
-96.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JERITEX is a new exchange that will combine CEX and DEX. With purpose brings to traders good exchange, great service, cheap trading fee, fast and safty. We are concentrating to develop apps, new blockchain platform and smartcontract 2.0. Rightnow we already puplished our application in NFT payment gateway via E-commerce. JERITEX built tokens base on BSC platform and we have lot of partners built same platform on Game NFT, DEX, E-learning, etc.
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