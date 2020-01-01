توكنوميكس jeo rogen (ROGEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول jeo rogen (ROGEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات jeo rogen (ROGEN) Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! الموقع الرسمي: https://jeorogensol.xyz اشتر ROGEN الآن!

توكنوميكس jeo rogen (ROGEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار jeo rogen (ROGEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 538.05K $ 538.05K $ 538.05K إجمالي العرض: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M العرض المتداول: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 538.05K $ 538.05K $ 538.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00053798 $ 0.00053798 $ 0.00053798 معرفة المزيد عن سعر jeo rogen (ROGEN)

توكنوميكس jeo rogen (ROGEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس jeo rogen (ROGEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROGEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROGEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROGEN، استكشف السعر المباشر لتوكن ROGEN!

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