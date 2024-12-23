سعر jeo rogen (ROGEN)
سعر jeo rogen (ROGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00016204. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.88K. يتم تحديث سعر ROGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق jeo rogen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.93
- تغيير سعر jeo rogen خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.06M
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خلال اليوم، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ -0.0000738437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ -0.0001333415 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0000738437
|-45.57%
|60 يوم
|$ -0.0001333415
|-82.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر jeo rogen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.57%
-0.34%
-28.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!
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