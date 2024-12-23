احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROGEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROGEN.

سعر jeo rogen (ROGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00016204 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.88K . يتم تحديث سعر ROGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق jeo rogen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.93 - تغيير سعر jeo rogen خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.06M

أداء سعر jeo rogen (ROGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ -0.0000738437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ -0.0001333415 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر jeo rogen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.34% 30 يوم $ -0.0000738437 -45.57% 60 يوم $ -0.0001333415 -82.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر jeo rogen (ROGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر jeo rogen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00015748$ 0.00015748 $ 0.00015748 24 ساعة مرتفع $ 0.00016817$ 0.00016817 $ 0.00016817 عالية طوال الوقت $ 0.00191537$ 0.00191537 $ 0.00191537 تغير السعر (1 ساعة) +2.57% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -28.10%

معلومات سوق jeo rogen (ROGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: