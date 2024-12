ما هو jeo rogen ( ROGEN )

Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!

المصدر jeo rogen (ROGEN) الموقع الرسمي